Inaugurata la 18^edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid

MADRID (ITALPRESS) – Il direttore artistico Giulio Base e la Direttrice di Chiara Fama dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid Elena Fontanella hanno inaugurato, nella sala del Cine Callao, gremita di pubblico e fedelissimi, la 18a edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid, appuntamento atteso nella città spagnola per le anteprime italiane nei sette giorni di festival diffuso nelle sedi dell’Istituto di Cultura di Calle Mayor 86, del Cinema Callao, al Palacio de la Prensa e al Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes.

Prima proiezione attesa del Festival è stata la pellicola “Fuori” del regista napoletano Mario Martone. Oltre alle tante celebrità presenti del mondo spagnolo della musica e del cinema, alla nutrita Giuria del Festival, ospite d’onore della serata è stata Monica Guerritore che ha portato l’anteprima del suo nuovo film “Anna” sulla grande Anna Magnani e ha ricevuto il premio alla carriera dalle mani del Vice Presidente della Camera Giorgio Mulè.

La proiezione è stata anticipata da un inedito spettacolo di Paolo Fresu, attesissimo dal pubblico spagnolo, che con il fisarmonicista Pierpaolo Vacca ha fatto un sublime omaggio musicale alla cinematografia italiana. L’Istituto Italiano di Cultura di Madrid per la lunga storia che da oltre vent’anni condivide con il musicista ha voluto omaggiare Fresu con un premio speciale consegnato dalle mani della direttrice Elena Fontanella. Ad accogliere il pubblico la presenza speciale della Regione Piemonte con il sottosegretario alla Presidenza Claudia Porchietto e il Direttore della Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera che hanno confermato la volontà di rafforzare i legami con il territorio e le sue produzioni cinematografiche anche oggi all’incontro Industry del Film Festival che si è tenuto alla Casa de la Panadería in Plaza Mayor grazie alla collaborazione con Madrid Film Office.

La giuria di questa 18a edizione sarà composta da rinomati attori tra cui Lara Dibildos, Roberto Alvarez, Arlette Torres, Eva Almaya, il giornalista Euprepio Padula e il presentatore Luis Larrodera. Alla serata inaugurale erano presenti anche Agustín Bravo, Enrique del Pozo, dal presentatore, Innocence, Juan Jose Villa e lo scrittore José Aguilar. Oggi sono attesi in Istituto l’avvio della serie della Trilogia del Dollaro di Sergio Leone con “Per un pugno di dollari” (1964), restrospettiva organizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Nel corso della giornata al Palacio della Prensa saranno in visione per la sezione corti “Dieci secondi di Roberta Palmieri”, per la sezione documentari “La musica negli occhi” di Giovanna Ventura, per la sezione nuovi autori “Nero” di Giovanni Esposito. Chiude la giornata per il grande cinema italiano l’attesissimo e già da giorni in overbooking “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini.

– Foto Nacho López per Istituto Italiano di Cultura di Madrid –

(ITALPRESS).