Inaugurata al MAUTO la mostra Ferrari Design. Creative Journeys 2010-2025

TORINO (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile – la mostra Ferrari Design. Creative Journeys 2010-2025, realizzata in collaborazione con i Musei Ferrari e il Centro Stile Ferrari. La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 8 marzo 2026. In esposizione undici vetture della Casa di Maranello, il cui design è stato realizzato dal Centro Stile Ferrari nei suoi quindici anni di vita, selezionate tra gli oltre settanta modelli progettati interamente a Maranello dal 2010 e corredate da un allestimento che valorizza non soltanto il risultato finale, ma l’intero processo creativo.

Disegni e immagini del making of testimoniano l’approccio di ricerca della bellezza formale mai fine a sè stessa, con soluzioni estetiche finalizzate alla massimizzazione di funzione e performance. Sono presenti modelli di stile in scala 1:1 tra cui la FXX-K Evo, versione estrema della LaFerrari dedicata all’uso esclusivo in pista; la Ferrari Daytona SP3 del 2021, appartenente alla serie Icona ispirata ai concetti dell’automobilismo sportivo del passato; la Ferrari Vision Gran Turismo del 2022, prima concept car della Casa di Maranello dedicata al mondo del motorsport virtuale, realizzata per celebrare il settantacinquesimo anniversario del Marchio; la F80 del 2024, che rappresenta l’apice della tecnologia applicata a una supercar; la Ferrari 12Cilindri del 2024, che combina tradizione e innovazione.

Tra le vetture di produzione figurano la LaFerrari del 2013, prima Ferrari stradale a sfruttare l’alimentazione ibrida; la Ferrari Monza SP1 del 2018, vincitrice del Compasso d’Oro 2020 e rievocazione contemporanea dell’iconico concetto di barchetta; la 296 GTS del 2021, rivoluzionaria vettura di gamma che monta un 6 cilindri; e la Ferrari Purosangue del 2022, vincitrice del Compasso d’Oro 2024. Chiudono la selezione due esemplari unici: la Ferrari SP38, One-Off del 2018, e la Ferrari P80/C del 2019.

“E’ un grande piacere per me e il mio team di designer e modellisti vedere il Centro Stile Ferrari protagonista dell’inaugurazione di questo nuovo spazio dedicato al design all’interno del Museo Nazionale dell’Automobile. La creazione del Centro Stile Ferrari ha rappresentato un passaggio importante per il marchio. L’internalizzazione del design ha permesso di ottimizzare le sinergie e la stretta collaborazione con i reparti tecnici Ferrari, inclusi gli aerodinamici e gli ingegneri che si occupano di materiali e tecnologie, ed è stata fondamentale per l’evoluzione della produzione Ferrari. L’obiettivo dell’allestimento è quello di mettere in luce questo dialogo quotidiano tra designer e ingegneri, una vera e propria sinergia che offre un’interazione continua a vantaggio dell’intero processo di innovazione” ha dichiarato Flavio Manzoni (Ferrari Chief Design Officer) in rappresentanza del Cavallino Rampante.

