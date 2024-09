NAPOLI (ITALPRESS) – Una nuova casa per i giornalisti della Campania: inaugurata questa mattina a Napoli la sede dell’Ordine regionale che saluta gli uffici di via Cappella Vecchia per tornare, a distanza di anni, ad affacciarsi sul Golfo grazie a una splendida vista sul lungomare di via Partenopee. L’Odg occuperà un luminoso e ampio appartamento di proprietà della Regione che in passato era stato utilizzato come alloggio occasionale per i governatori. Al taglio del nastro, assieme a consiglieri e vertici dell’Ordine locale, hanno preso parte il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, accompagnato dall’assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Antonio Marchiello.

“Ci pareva ragionevole e utile offrire una sede prestigiosa all’Ordine dei Giornalisti sul lungomare per tutta una serie di ragioni – spiega De Luca -. Vogliamo mantenere un’attenzione alta verso le centinaia di giovani giornalisti che sono impegnati nella stampa, nelle televisioni, e che vivono situazioni di grande difficoltà e sottosalario. E poi – prosegue – avvertivamo la necessità di valorizzare la funzione del giornalismo libero sia in reazione all’ondata dei social, di fake news, di occultamento dei dati della realtà, sia in relazione a una condizione che sta vivendo il nostro Paese, e l’Occidente in generale in merito soprattutto ai conflitti che vengono descritti come il confronto del bene contro il male, ma non è così”.

“Torniamo ad avere la speranza di poter rappresentare bene la categoria in una sede meravigliosa e prestigiosa – afferma il vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Mimmo Falco -. Questa è la casa di tutti i giornalisti che lavorano per dare informazione sul territorio, quella informazione che è necessaria, basilare, fondamentale, senza la quale non c’è democrazia, non c’è libertà. Noi dobbiamo abituarci a ragionare e ad avere una posizione critica e mai subalterna al potere”.

“C’è stata una grandissima partecipazione, ringrazio tutti i colleghi così come la Regione per questo rapporto che si è instaurato per la scelta della sede – dice invece all’Italpress il numero uno dell’Odg Campania, Ottavio Lucarelli -. Una inaugurazione – spiega – che non è fine a se stessa ma segna l’importanza del ruolo dell’Ordine per la corretta informazione e per la libertà di stampa anche in un momento così difficile. Pochi giorni fa – ricorda Lucarelli – ha trovato una nuova casa la Mehari di Giancarlo Siani, a San Giorgio a Cremano, a Villa Bruno. Oggi l’Odg trova una nuova sede: è una coincidenza molto significativa che segna proprio l’importanza di questi due luoghi per il mondo dell’informazione ma anche per l’opinione pubblica”.

– Foto: xc9/Italpress –

(ITALPRESS).