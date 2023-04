Inail, Anmi “Situazione critica, scioperiamo per attirare attenzione”

"La situazione è divenuta critica per cui è il momento di fare qualcosa e per questo abbiamo deciso di proclamare uno sciopero nazionale di tre ore per richiamare l'attenzione del Paese su questi temi. Perché il rischio è che tra sei mesi, un anno l'Inail che garantisce questi diritti dei cittadini non sia più in grado di farlo". Lo ha detto il rappresentante Anmi Gabriele Norcia.