ROMA (ITALPRESS) – In uscita “Iniziamo dalla fine”, il nuovo singolo di Emma che anticipa il prossimo disco di inediti “Souvenir”, in arrivo in autunno per Capitol/Universal Music.

Emma ha deciso di presentare al suo pubblico il nuovo disco con 15 speciali appuntamenti nei club d’Italia. Nasce così l’idea di “Souvenir in da club”. Saranno 15 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre.

Queste le tappe di “Souvenir in da club” (Friends&Partners e Magellano Concerti): 10 novembre – Vox Club – Nonantola (Modena); 12 e 13 novembre – Largo Venue – Roma; 22 e 23 novembre – Hall – Padova; 26 e 27 novembre – Magazzini generali – Milano; 2 e 3 dicembre – CAP10100 – Torino; 11 e 13 dicembre – Duel Club – Pozzuoli (Napoli); 17 e 18 dicembre – Demodè – Modugno (Bari); 21 e 22 dicembre – Viper – Firenze.

Intanto, sarà in radio e in tutte le piattaforme digitali “Iniziamo dalla fine”, singolo che avvicina al nuovo disco di Emma e prosecuzione di un viaggio iniziato con “Mezzo Mondo”. “Iniziamo dalla fine”, scritto dalla stessa Emma insieme alla coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci, è stato l’ultimo brano del disco ad essere chiuso.

