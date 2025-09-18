“In un mondo di stronzi”, disponibile il nuovo singolo di Fabrizio Moro

ROMA (ITALPRESS) – È disponibile in digitale “In un mondo di stronzi” (BMG), il nuovo brano di Fabrizio Moro, composto dallo stesso artista insieme a Roberto Cardelli, con la produzione di Katoo. “Quando avevo 12 anni mi chiudevo in una stanza al buio, con la musica alta, e immaginavo di stare sul palco – dichiara Fabrizio Moro – Inventavo canzoni, convinto che davanti a me ci fosse un pubblico. Questo ‘vizio’ mi è rimasto ancora oggi e non credo che se ne andrà mai. Ogni volta che scrivo un album, immagino anche il “concerto” di quell’album. Non riesco a dividere i due contesti: studio e palco, per me, sono strettamente collegati. Quando è nata ‘In un mondo di stronzi’, ho immaginato, insieme alla mia band, l’inizio del nuovo show e i prossimi concerti. Mi piacerebbe proprio iniziarli così: buio pesto… parte il riff e io mi gaso ancora come quel ragazzino”.

Il brano anticipa “NOn ho paura di niente”, il nuovo album di inediti in uscita il 14 novembre. Fabrizio Moro torna sulle scene, a due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico, con il 10° album in studio della sua carriera contenente 9 nuovi brani caratterizzati da testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva. “Non ho paura di niente” sarà disponibile solo in formato fisico, in CD, in vinile, in vinile deluxe green purple edizione limitata e numerata e in musicassetta.

– foto ufficio stampa parole e dintorni –

(ITALPRESS).