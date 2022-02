In Toscana gli Stati Generali dello spettacolo dal vivo

Al via il percorso partecipativo pensato per coinvolgere il mondo dello spettacolo dal vivo in Toscana, dopo due anni di pandemia, e fare proposte per il rilancio del settore. Per il governatore regionale Eugenio Giani "servono come punto di riferimento per la ripartenza". mgg/gtr