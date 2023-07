ROMA (ITALPRESS) – Bel gioco, velocità in acqua e condizione fisica che va crescendo per il Settebello, che supera 20-2 la Romania nei quarti di finale delle SuperFinal della World Cup, in svolgimento a Los Angeles fino al 2 luglio.

Match mai in discussione con l’Italia già avanti 10-1 a metà gara. Per la Nazionale di Alessandro Campagna, argento iridato a Budapest 2022, a segno otto giocatori di movimento, con triplette di Di Fulvio, Iocchi Gratta, Fondelli, Cannella e Di Somma, e una super difesa che neutralizza otto chance sulle nove a disposizione dei romeni in superiorità numerica.

In semifinale sabato 1, alle 19 californiane (+9 ore in Italia, ovvero alle 4 di notte), gli azzurri affronteranno gli Stati Uniti, che hanno superato 10-9 la Serbia nel quarto che ha chiuso la giornata d’apertura. Nell’altra semifinale si sfideranno Spagna e Ungheria, che hanno sconfitto rispettivamente Germania e Grecia. Si gioca nel meraviglioso impianto dell’Uytengsu Aquatics Center, all’interno dell’Univeristy of Southern California.

Contento il ct azzurro, Sandro Campagna, al termine del match dei quarti di finale. “Sono decisamente soddisfatto, perchè rompere il ghiaccio non è mai facile e soprattutto c’è il rischio di snobbare avversari sulla carta inferiori. Ho visto ottime cose sia in difesa che in attacco. Adesso ci aspetta una semifinale contro una squadra di ben altra caratura: una sfida di alto livello”, ha detto Campagna.

Sulla stessa lunghezza d’onda Giacomo Cannella: “Siamo stati bravi ad indirizzare subito la partita e a metterla in discesa. Sono match che servono per provare soluzioni nuove e per mettere in pratica le cose preparate in allenamento. Il prossimo sarà decisamente un altro match: equilibrato e spettacolare”.

