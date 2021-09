PALERMO (ITALPRESS) – Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia sono 500 (ieri erano stati 278). La Regione siciliana comunica però che dei casi resi noti in data odierna 296 si riferiscono all’anno 2020 per via di un riconteggio dell’Asp di Palermo. Rispetto a ieri il numero di tamponi processati è superiore: 20.480. Stabili i decessi, 7. I guariti oggi sono 1.647, gli attualmente positivi scendono di 858 con un numero totale pari a 14.409. Non si arresta sul fronte ospedaliero il calo dei ricoverati nei reparti ordinari: oggi sono 482 (-25): nelle terapie intensive calo più lieve, 63 (-2) con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 13.864 persone.

(ITALPRESS).