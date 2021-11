PALERMO (ITALPRESS) – Lieve calo dei casi di Coronavirus in Sicilia. I nuovi contagiati che emergono dalla lettura del quotidiano bollettino del Ministero della Salute sono 546 (-58) con 23.109 tamponi processati, numero che determina un tasso di positività al 2,36%. Quasi stabili i decessi che sono 7 (+1), 413 i guariti, 126 attualmente positivi in più con un numero totale che arriva a 8.985. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, 308 (-13), ricrescono i degenti nelle terapie intensive, 50 (+3) con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 8.985 persone.

