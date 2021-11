PALERMO (ITALPRESS) – In crescita, anche se lievemente, i casi Covid in Sicilia. I nuovi positivi sono 472 (+30) a fronte di 35.221 tamponi, dato che determina un tasso di positività dell’1,34%. Balzo dei decessi, 16 (+13), i guariti sono 432 e tra gli attualmente positivi si evidenzia una crescita di 104 unità attestandosi su un numero totale di 9.536. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 351 (+13), 47 (+1) i ricoveri in terapia intensiva con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 9.138 persone.

