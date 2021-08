ROMA (ITALPRESS) – In Sicilia anche oggi si osserva una significativa decrescita dei casi Covid. Nonostante il numero inferiore la regione si conferma però anche oggi la prima per numero di nuovi positivi e l’unica che sfonda quota 1000 nuovi contagi. Per l’esattezza, a leggere i dati del ministero della Salute, i nuovi casi sono 1.097 (ieri erano stati 1.409), con 17.082 tamponi processati determinando un tasso di positività al 6,42%. Ricrescono i decessi, 15 (+6), ma su questo numero la Regione rende noto che tra i decessi comunicati 7 sono avvenuti ieri, 4 il 24 agosto, 1 il 23, 2 il 22 agosto e 1 il 20. I guariti sono 478, mentre gli attuali positivi aumentano di 604 a 26.110. Quasi stabili i ricoveri nei reparti ordinari, 752 (+1), così pure le terapie intensive, 103 (+1) con 9 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 25.255 persone.

