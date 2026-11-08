In Qatar vince Bezzecchi, Marc Marquez 2° e Martin 7°

IPA90928649 - Italian MotoGP rider Marco Bezzecchi of Aprilia Racing seen in action during the MotoGP qualifying session ahead of the Qatar Airways Motorcycle Grand Prix of Qatar at Lusail International Circuit.

ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) vince il Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. L’emiliano chiude per la sesta volta sul gradino più alto del podio e precede al traguardo Marc Marquez (Ducati), secondo a 3″083 dalla testa, che non riesce a chiudere i conti per il decimo titolo e che rimanda la festa iridata a Portimao o a Valencia. Completa il podio Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), davanti al compagno di marca Ai Ogura. Quinta e sesta le Ktm di Enea Bastianini e Pedro Acosta, mentre è settimo Jorge Martin (Aprilia), che tiene duro nonostante i dolori al polso ma che scivola a meno 60 da Marc Marquez.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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