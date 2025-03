In Puglia il Bif&st 2025, Emiliano “Edizione emozionante”

BARI (ITALPRESS) – Il Bif&st 2025, prodotto da Apulia Film Commission, con il sostegno della Regione Puglia e diretto da Oscar Iarussi, si chiude oggi con un grande successo di pubblico e una risonanza mediatica nazionale e internazionale.

Sono stati decine di migliaia gli spettatori che hanno affollato ogni appuntamento del festival, con una grande partecipazione da parte dei giovani, facendo segnare il tutto esaurito alle proiezioni, agli incontri, e accogliendo con un entusiasmo contagioso gli oltre 400 ospiti che sono arrivati a Bari negli 8 giorni della kermesse.

Con grande interesse il festival è stato seguito anche sui social, con una crescita esponenziale del brand Bif&st che ha raggiunto i 7 milioni di visualizzazioni e 2 milioni di persone raggiunte.

“Siamo contenti per il successo pieno e per la partecipazione quasi emotiva, sentimentale, da parte del pubblico soprattutto più giovane. Per certi versi era prevedibile rispetto ai grandi protagonisti che sono stati tra i nostri ospiti da Nanni Moretti a Carlo Verdone e Claudia Gerini, da Monica Guerritore a Francesca Comencini, Sergio Rubini, Isabella Ferrari, Alberto Barbera – commenta Oscar Iarussi -. Ma il dato politicamente più rilevante è quello della affluenza e della adesione alla sezione MERIDIANA, presieduta dal grande scrittore Tahar Ben Jelloun che nei suoi giorni a Bari ha anche ricevuto le Chiavi della Città. Al Teatro Kursaal Santalucia, la gente è stata in coda anche sotto la pioggia per assistere alle proiezioni dei film in concorso. Questo conferma la bontà dell’intuizione del Bif&st 2025, sulla scia delle tre M indicate dalla Regione Puglia: Meridione, Mare, Mediterraneo, e proietta il festival in una dimensione internazionale”.

“È stata un’edizione emozionante e i motivi sono tanti – spiega Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia – Perché abbiamo visto il Festival crescere e rinnovarsi, in armonia con la sua storia e carico di nuova energia e visione. Perché le sale sono state sempre piene in tutte le proiezioni. Perché i giovani sono stati tantissimi sia nel pubblico sia tra produttori e registi, segno che il Cinema può contare su una nuova generazione attiva, plurale e partecipe. Perché la sezione dedicata alle produzioni arrivate dall’area del Mediterraneo è stata una scommessa vinta da parte della Regione e della direzione del Bif&st, avendo scelto di puntare sul tema del Mare, del Mediterraneo e del Meridione. La prima edizione del Bif&st come istituzione culturale stabile della Regione Puglia ha proseguito il successo incrementandolo delle precedenti edizioni. Per tutto questo ringrazio Oscar Iarussi, la straordinaria squadra del Bif&st e di AFC e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Come Regione abbiamo sostenuto e accompagnato in questi anni il percorso del Bif&st. Un Festival che oggi più che mai è profondamente nostro, di questa terra, ma con uno sguardo largo e internazionale, che sa abbracciare la Puglia, il Mediterraneo e il mondo intero, come concreto contributo alla crescita civile e culturale della collettività”.

“Si conclude con grande successo la sedicesima edizione del Bif&st, che anche quest’anno ha riempito i cinema e i teatri della nostra città – dice Vito Leccese, Sindaco di Bari . È sempre un’emozione vedere i nostri luoghi della cultura così vivaci e partecipati, specialmente dai più giovani. Ringrazio il Bif&st, Oscar Iarussi e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo straordinario evento. Un grazie anche alla città di Bari, che ha accolto con entusiasmo questo importante appuntamento di respiro internazionale, e alle realtà che hanno arricchito il programma con oltre 100 eventi diffusi, animando le vie e rendendo la nostra città ancora più dinamica”. Anna Maria Tosto, Presidente della Fondazione Apulia Film Commission, dichiara: “L’impegno di Apulia Film Commission nella produzione del Bif&st 2025 è stato ampiamente ripagato dalla risposta del pubblico, entusiasta e numeroso come non mai. In questa risposta troviamo conferma del legame che stringe la città di Bari al Bif&st e ragione per proseguire sulla strada che fa della cultura, e del cinema in particolare, veicolo di crescita, di solidarietà e di amicizia”.

“Il festival con la variegata offerta culturale messa in campo ha pienamente corrisposto agli indirizzi identitari formulati dalla Regione ed evocato quell’ insieme di valori nei quali la Puglia si riconosce. Ad Oscar Iarussi, alla cui autorevolezza, sensibilità e competenza si deve il successo dell’edizione di questo anno, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Bif&st 2025 e agli spettatori che hanno affollato le sale dei cinema e dei teatri va il ringraziamento dell’Apulia Film Commission” conclude.

-Foto ufficio stampa regione Puglia-

(ITALPRESS).