Maltempo, in provincia di Enna due auto finiscono in un torrente: trovato senza vita il corpo del disperso

ENNA (ITALPRESS) – Si sono concluse a Leonforte, in provincia di Enna, le ricerche dell’uomo disperso da ieri sera nel torrente Crisa. Lo rendono noto i Vigili del fuoco, che hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Sono in corso le operazioni di recupero.

L’uomo di 40 anni era a bordo di un’auto che è stata trascinata dal torrente in piena. Altre due persone, su un’altra auto, sono riuscite a salvarsi.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).