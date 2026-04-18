Liguria, Bucci visita la casa della Comunità Celesia in occasione dell’Open Day

GENOVA (ITALPRESS) – “Questo weekend dedicato agli open day è stato pensato per far conoscere a tutti i liguri i servizi offerti dalle Case della Comunità. Oggi siamo alla Casa della Comunità Celesia, un importante hub sanitario della Valpolcevera che, insieme alle altre strutture della zona, contribuisce a fornire un’offerta di alto livello a tutti i cittadini raggiungendo un doppio obiettivo: aumentare i servizi e potenziare quelli già esistenti. A brevissimo il territorio potrà contare anche sulla struttura dell’ex istituto Trucco di Bolzaneto, dando così una risposta concreta a tutte le esigenze degli utenti”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, oggi nella struttura di via P.N. Cambiaso 62C a Rivarolo in occasione dell’Open Day delle Case della Comunità della Liguria, in corso oggi e domani su tutto il territorio regionale.

“Queste giornate di open day – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – sono fondamentali per avvicinare i cittadini ai servizi, far conoscere le opportunità di assistenza e promuovere un modello di presa in carico sempre più vicino alle esigenze delle persone. Già a metà mattinata si registrano centinaia di accessi nelle Case di Comunità su tutto il territorio regionale, a conferma dell’interesse e della partecipazione dei liguri. La struttura Celesia è un esempio concreto di integrazione tra professionisti e servizi, capace di garantire risposte efficaci e tempestive sul territorio”.

-Foto Regione Liguria-

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