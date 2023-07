ROMA (ITALPRESS) – L’Italvolley di Ferdinando De Giorgi conquista una vittoria molto importante nell’esordio della pool 6 di Nations League. In apertura della Week 3 nelle Filippine, gli azzurri hanno battuto il Brasile per 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-21). Il match, iniziato con i sudamericani avanti nel primo set ha subito dopo preso un’altra piega con l’Italia brava a cambiare ritmo nel secondo set. Un ritmo elevato portato avanti nei due set successivi contro un Brasile che, nonostante i cambi effettuati, non è riuscito a tener testa a un’Italia, brava a non perdere morale dopo il primo parziale. Buona la prova di gruppo degli azzurri, che salgono così a quota sei vittorie con 18 punti. Nel successo dell’Italia fondamentali i 20 punti di Romanò, best scorer, i 18 punti di Michieletto e i 7 muri di squadra. Domani giornata di pausa, che sarà dedicata al lavoro in palestra e allo studio delle prossime avversarie: si torna in campo giovedì, alle 9 italiane, contro il Canada per proseguire sulla scia della vittoria di oggi col Brasile e continuare la corsa verso le Finals di Danzica, in scena dal 19 al 23 luglio.

L’Italia è scesa in campo con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Michieletto gli schiacciatori, Russo e Galassi al centro e Piccinelli libero. Soddisfatti gli azzurri dopo il succeso. A confermarlo è Simone Giannelli: “Abbiamo perso il primo set, dove, forse, abbiamo sbagliato qualche battuta di troppo; poi abbiamo preso le misure, abbiamo tenuto bene in ricezione, anche io ho cambiato qualcosa nella gestione del gioco e siamo andati meglio. Questa vittoria fa punti e morale: tutto bello ma non dobbiamo perdere il focus sul nostro obiettivo, andare fino alla fine di questa competizione e mettere ogni giorno un mattoncino, alzando il nostro livello individuale e di squadra”.

“Dopo la Polonia abbiamo analizzato e capito che abbiamo fatto qualcosa che non ci era piaciuto, oggi abbiamo messo diverse cose a posto ma è un processo che va avanti il nostro. Domani rifiateremo, viaggio e caldo sicuramente non aiutano, lavoreremo e studieremo domani ma per la testa un giorno di pausa fa bene. Avremo tre partite toste, a partire dal Canada. Step by step, andiamo avanti, una partita alla volta”, ha aggiunto il palleggiatore azzurro.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]