SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Il colombiano David Alonso (CF

Moto), con il tempo di 33’03″671, ha vinto il GP di Malesia di

Moto3. Il neocampione del mondo, alla terdicesima vittoria stagionale, ha preceduto, in volata, il giapponese Taiyo Furusato (Honda, secondo a 88 millesimi) e gli spagnoli Josè Antonio Rueda (Ktm, terzo a 4 decimi) ed Ivan Ortola (Ktm, quarto a 9 decimi). Quinto posto per l’olandese Collin Veijer (Husqvarna), sesto

l’australiano Joel Kelso (Ktm). Settima posizione per il

giapponese Ryusei Yamanaka (Ktm), quindi tre italiani completano

la top ten. Ottavo Stefano Nepa (Ktm), nono Matteo Bertelle

(Honda) e decimo Luca Lunetta (Honda).

