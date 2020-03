Ha preso il via oggi in Lussemburgo la tre giorni di gare della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile. La tappa lussemburghese sostituisce il trofeo “Luxardo” che si sarerebbe dovuto svolgere, per la sua 63esima edizione, a Padova ma che è stato annullato per via del diffondersi del nuovo Coronavirus. La prima giornata sorride all’Italia che può vantare nove azzurri nel primo turno del tabellone principale che scatterà questo sabato mattina. Aldo Montano, Enrico Berrè e Matteo Neri hanno siglato un percorso netto nella fase a gironi, staccando così il pass per il main draw, dove erano già ammessi di diritto sia Luca Curatoli che Gigi Samele. A completare la pattuglia azzurra che sarà tra i 64 che si affronteranno nel main draw, sono giunti poi, al termine del tabellone preliminare, anche Dario Cavaliere, Riccardo Nuccio, Matteo Neri, Leonardo Dreossi ed Alberto Arpino. Si è concluso invece nella fase preliminare il percorso di gara di Giovanni Repetti, sconfitto 15-9 dal sudcoreano Ha Hansol, di Gabriele Foschini e Francesco D’Armiento eliminati entrambi dal tedesco Huebner-Fehrer rispettivamente per 15-5 e 15-11.

