In luglio la Mini Electric Collection autonomia fino a 234 km

Sarà lanciata in luglio sul mercato la nuova Mini Electric Collection in edizione speciale con prezzo di listino ancora top secret, su base Mini Cooper SE. Combina gli highlights visivi sviluppati per l’ultima edizione della Mini, come il frontale ridisegnato ed il Multiltone Roof, con esclusivi dettagli di design per gli esterni e per l’abitacolo ma anche con equipaggiamenti di lusso. tvi/mrv/red