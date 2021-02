MILANO (ITALPRESS) – “Regione Lombardia, a sostegno dei tassisti e noleggiatori autobus/auto gravemente colpiti dalla crisi dovuta all’emergenza Covid-19, riconosce – limitatamente all’anno 2021 – l’esenzione dalla tassa auto ai veicoli, di proprietà o utilizzati a titolo di locazione, delle imprese che esercitano attività di trasporti di persone mediante servizio di noleggio autobus/auto con conducente o mediante servizio di taxi”. Lo comunica Davide Caparini, assessore regionale al Bilancio e Finanze.

“Per accedere al contributo – spiega l’assessore Caparini – gli interessati non devono presentare alcuna domanda e qualora avessero ricevuto sollecitazioni di pagamento, non dovranno tenerne conto”.

Gli inviti di queste comunicazioni – precisa la Regione – sono stati predisposti in anticipo rispetto all’approvazione dell’esenzione avvenuta in dicembre 2020 da parte del Consiglio regionale.

“I competenti uffici – conclude l’assessore Caparini – provvederanno ad una comunicazione mirata agli interessati a conferma del diritto all’esenzione”.

In ogni caso – specificano da Palazzo Lombardia – per evitare che gli esenti incorrano in errore abbiamo provveduto ad inibire dai sistemi di riscossione.

(ITALPRESS).