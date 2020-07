MILANO (ITALPRESS) – A fronte di un maggior numero di tamponi, raddoppiano rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, che oggi sono 63 contro i 30 di ieri. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 10.426 mentre ieri erano circa la metà, 5.636. I decessi oggi sono 5 (ieri erano 3), per un totale complessivo di 16.765. Lo evidenziano i dati riferiti dal giornaliero bollettino regionale diffuso da Palazzo Lombardia, precisando che dei nuovi 63 positivi, 11 sono emersi a seguito di test sierologici e 12 sono ‘debolmente positivì.

Calano ulteriormente i ricoverati in terapia intensiva, – 4 rispetto a ieri (per un totale regionale di 23) mentre quelli degli altri reparti crescono di una sola unità, per un totale di 177. I guariti/dimessi sono 475, (totale 70.936, di cui 68.887 guariti e 2.049 dimessi).

Crescono i casi nella Provincia di Milano, dove i nuovi positivi al covid sono 18, di cui 10 a Milano città. Ieri erano 5 nel Milanese, di cui 3 nel capoluogo lombardo. Nel Mantovano i casi passano da un solo caso di ieri agli 8 di oggi. Zero i casi a Como e a Varese. Sono invece in linea con i dati di ieri i nuovi casi registrati nelle altre province lombarde. Eccoli nel dettaglio: Bergamo 15, Brescia 8, Cremona 1, Lecco 3, Lodi 1, Monza e Brianza 3, Pavia 1, Sondrio 1.

(ITALPRESS).