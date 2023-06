NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – Rally del Kenya all’insegna della pioggia e del fango, che potrebbero cambiare le sorti della gara, oltre che delle loose stones in agguato più che mai in ogni prova speciale. A tener testa a tutte le inside provenienti dai spesso mutevoli fondi stradali saranno le Scorpion KX in versione soft, proposte da Pirelli come prime e scelte dagli equipaggi come praticamente unica gomma: 28 per vettura, cioè le 24 assegnate per regolamento più le 4 aggiuntive per lo shakedown, dominato ieri da Kalle Rovanpera. Si tratta di un numero di soft sufficiente perchè i piloti possano montare quattro gomme nuove a ognuno dei sette servizi presti nel corso week-end di gara.

Dall’analisi effettuata dagli ingegneri Pirelli, quella di sabato si annuncia come la giornata più dura delle tre di gara, benchè le singole prove speciali più impegnative siano le SS 14 e 17 Malewa della domenica mattina. In queste prove, come del resto in tutte, i pericoli maggiori provengono dalle loose stones che unite alle alte velocità medie accrescono i rischi di foratura. Il consumo delle gomme è previsto mediamente basso. La pioggia, che le previsioni meteo danno come altamente probabile a ogni fine giornata, comporta la presenza di fango e di standing water in numerosi tratti, con un rischio aumentato di affioramento delle rocce. Dato dunque il meteo e le condizioni generali dei fondi stradali, i piloti Rally 1 hanno optato per avere il massimo di gomme morbide a disposizione, in modo da gestire al meglio i fondi umidi e scivolosi. Le gomme dure, che sono la option, hanno scarsa possibilità di impiego.

Le gomme disponibili in Kenya sono le Scorpion KX WRC, che nella versione a mescola morbida SA risultano la soluzione ottimale per una gara del genere essendo progettate per assicurare grip anche nelle condizioni più scivolose e su terreni bagnati in modo da assicurare prestazioni e resistenza in maniera bilanciata. La versione a mescola dura HA sono le option e sono indicate per le superfici più abrasive e per le prove più lunghe. Circa le altre categorie, in Kenya le Rally2 avranno a disposizione pneumatici Scorpion K6B (morbidi) e K4B (duri), mentre le Rally3 hanno a disposizione i K6A (morbidi) e i K4A (duri). Per queste vetture, le allocazioni sono di 22 e 8 pneumatici rispettivamente per la prime e per la option, alle quali va aggiunto un set per lo shakedown.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

