In Italia una persona su 100 è celiaca

MILANO (ITALPRESS) - La celiachia è una malattia autoimmune cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'assunzione di glutine, una proteina presente in cereali come grano, orzo e segale. Nei soggetti geneticamente predisposti, il glutine provoca una reazione immunitaria che danneggia la mucosa intestinale, compromettendo l'assorbimento dei nutrienti. In Italia si stima che circa una persona su cento sia celiaca. I sintomi variano dai disturbi intestinali a manifestazioni quali anemia, stanchezza o dermatite. La diagnosi si basa sugli esami del sangue, con la ricerca di anticorpi specifici e viene confermata con una biopsia intestinale. Attualmente l'unica cura è una dieta senza glutine per tutta la vita, che permette la remissione dei sintomi e la guarigione della mucosa intestinale. Negli ultimi anni l'incidenza della celiachia in Italia sembra aumentata. "C'è una grande attenzione all'assunzione del glutine perché può stimolare la presenza di sintomi pur non essendo celiaci, per cui magari anche la percezione dell'aumento esponenziale dei celiaci è anche forse percepita in relazione a questo aspetto, ma il dato di fatto che sia comunque aumentata nei numeri c'è", ha detto Giovanni Cammarota, professore ordinario di Gastroenterologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia presso la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma, a Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl