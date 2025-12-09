Viene infine sottolineata l’importanza di affrontare la questione rivolgendosi “a uno specialista, per distinguere questa crisi da altre manifestazioni di breve durata come uno svenimento o una crisi psicogena. La storia clinica dei pazienti è fondamentale: se abbiamo bisogno di capire nello specifico quale sia il problema possiamo tenerli ricoverati anche per giorni. I farmaci nuovi sono tantissimi e, rispetto al passato, sono molto più facili da tollerare e maneggevoli: le cure non sono solo farmacologiche, ma anche chirurgiche per quei pazienti che ne hanno bisogno; in questo caso si toglie proprio la parte di cervello che determina le crisi. Ci sono sicuramente epilessie difficili da curare, ma una speranza deve sempre rimanere aperta”.
(ITALPRESS).
IN ITALIA OLTRE 500MILA PERSONE CONVIVONO CON L’EPILESSIA, FONDAMENTALE PARLARNE-4-
