Viene infine sottolineata l’importanza di affrontare la questione rivolgendosi “a uno specialista, per distinguere questa crisi da altre manifestazioni di breve durata come uno svenimento o una crisi psicogena. La storia clinica dei pazienti è fondamentale: se abbiamo bisogno di capire nello specifico quale sia il problema possiamo tenerli ricoverati anche per giorni. I farmaci nuovi sono tantissimi e, rispetto al passato, sono molto più facili da tollerare e maneggevoli: le cure non sono solo farmacologiche, ma anche chirurgiche per quei pazienti che ne hanno bisogno; in questo caso si toglie proprio la parte di cervello che determina le crisi. Ci sono sicuramente epilessie difficili da curare, ma una speranza deve sempre rimanere aperta”.

