In Italia cresce il divario tra ricchi e poveri

ROMA (ITALPRESS) - In Italia aumentano le disuguaglianze. Tra il 2021 e il 2022 il 20 per cento più povero ha dimezzato la sua quota di patrimonio, mentre il 10 per cento più ricco mantiene la sua fetta, più sostanziosa rispetto al 2020: 68,9 per cento. È quanto emerge dai dati del rapporto di Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze, in occasione del World Economic Forum di Davos. fsc/gsl