ROMA (ITALPRESS) – Sono 3.190 nuovi casi positivi in Italia (ieri erano stati 5.321) nelle ultime 24 ore. 23 i decessi, a fronte dei 5 di ieri (La regione Veneto rettifica il dato dei decessi, eliminando 3 casi comunicati nei giorni scorsi). 83.223 i tamponi processati (ieri 167.761), con un tasso di positivita’ del 3,8%. 25 i nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri 22) per un totale di 249 ricoverati in questi reparti. 116 i nuovi ingressi nei reparti ordinari che portano il toale a 2.070. La regione con il maggior numero di nuovi positivi e’ l’Emilia Romagna con 560 casi, seguita da Veneto con 460 e Toscana con 452. Nessun nuovo contagio nella Provincia autonoma di Trento e in Molise, mentre la Valle d’Aosta registra 2 casi.

(ITALPRESS).