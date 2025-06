In Italia 1,3 milioni di imprese guidate da donne

ROMA (ITALPRESS) - Sono oltre 1 milione e 300 mila (il 22,2% del totale); in tre casi su quattro operano nel terziario; sono mediamente più piccole per dimensioni, più giovani e diffuse soprattutto nel Centro-Sud. E' la fotografia delle imprese femminili presentata da Unioncamere nel corso di un’audizione parlamentare "Le imprese femminili - in crescita dello 0,4% rispetto al 2014 - presentano caratteristiche peculiari. Prevalgono forme giuridiche poco strutturate. Il 60, 5% delle imprese femminili è infatti costituito da ditte individuali. I tassi di sopravvivenza sono leggermente inferiori alla media: a 5 anni dalla nascita ne rimane attivo il 72,3%, contro il 77,3% delle imprese maschili. Nel lungo termine il divario si accentua. Un'analisi effettuata da Unioncamere tramite il proprio Centro Studi Tagliacarne e la società di sistema Si.Camera mostra che poco più di un'impresa femminile su tre fa ricorso a finanziamenti bancari. Inoltre, 3 imprenditrici su 4 hanno avviato la propria attività utilizzando esclusivamente capitali personali e familiari, mentre circa una su quattro ha fatto ricorso a un prestito bancario per l'avvio dell'impresa. gsl