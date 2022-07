PALMANOVA (UDINE) (ITALPRESS) – Grazie allo sforzo congiunto delle forze scese in campo in questi giorni in Friuli Venezia Giulia per domare gli incendi sviluppatisi tra il Carso, la Val Resia, le Valli del Natisone, la Valle dello Judrio e altre località della regione, al momento i roghi si possono considerare sotto controllo. Lo ha fatto sapere questa mattina il vicegovernatore con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che ha eseguito una sorvolo con l’elicottero della Protezione civile regionale sui luoghi interessati dalle fiamme.

L’esponente della Giunta ha comunicato che questo risultato così importante è stato raggiunto grazie alla tempestività dell’intervento delle squadre dei volontari della Protezione Civile, degli uomini del Corpo forestale regionale, dei Vigili del fuoco, delle Forze dell’ordine e grazie alla fattiva collaborazione con le amministrazioni comunali.

Il sorvolo di oggi si è concentrato nella zona del Carso, mostrando la devastazione causata dalle fiamme, ormai comunque sotto controllo, e nella zona della val Resia dove è stata realizzata una viabilità alternativa che sarà completata venerdì sera per permettere il transito ai residenti che comunque continueranno a essere scortati per garantire l’assistenza primaria. Le operazioni sono state condivise in un vertice tenutosi sul cantiere alla presenza del vicegovernatore, del Prefetto di Udine, del comandante provinciale dei Vigili del fuoco, del Commissario Edr e dei sindaci di Resia e Resiutta.

