In crescita il mercato dell’auto a febbraio

ROMA (ITALPRESS) - In crescita il mercato dell’auto in Italia. A febbraio, secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 157.334 autovetture, in aumento del 14% rispetto alle 137.965 dello stesso mese dell'anno precedente. I trasferimenti di proprietà sono stati oltre 513 mila, rispetto ai 498 mila di febbraio 2025, con un aumento del 3,1%. Il volume globale delle vendite mensili ha interessato per il 23,4% vetture nuove e per il 76,5% usate. Come sottolinea Unrae, un contributo determinante alla crescita del mercato è arrivato dal noleggio a breve termine: depurando il dato da questa componente, la variazione positiva si ridimensionerebbe a 9 punti percentuali. Il bilancio del primo bimestre del 2026 è incoraggiante, con circa 30 mila immatricolazioni in più su base annua. Le vetture full-electric si attestano al 7,9% delle vendite di febbraio, in aumento rispetto al 5% di febbraio 2025. gsl