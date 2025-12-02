    In crescita i prezzi alla produzione dei servizi sul mercato business

    ROMA (ITALPRESS) – Nel terzo trimestre 2025, i prezzi alla produzione dei servizi sul mercato business (BtoB) aumentano dello 0,4% su base congiunturale e del 2,0% su base tendenziale (era +3,3% il trimestre precedente). La crescita congiunturale dei prezzi alla produzione dei servizi riguarda tutti i settori, a esclusione dei servizi di trasporto e magazzinaggio (-0,3%). La lieve flessione congiunturale dei prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio si deve ai ribassi dei prezzi delle altre attività di supporto connesse ai trasporti (-2,7%) e dei servizi postali e attività di corriere (-0,6%); per tutti i rimanenti comparti si rilevano aumenti diffusi di diversa entità, i più ampi per il trasporto aereo (+5,0%) e per i servizi di magazzinaggio e custodia (+1,9%). Su base annua, i prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio flettono dell’1,2% (era +1,0% nel trimestre precedente). Lo rende noto l’Istat, sottolineando che nel terzo trimestre 2025, i prezzi dei servizi di informazione e comunicazione aumentano dello 0,4% in termini congiunturali e mostrano una crescita tendenziale in attenuazione (+3,1%; era +4,2% nel secondo trimestre 2025).

    Anche i prezzi delle attività professionali, scientifiche e tecniche registrano un aumento congiunturale dello 0,4%, sintesi di incrementi che riguardano tutti i comparti. La loro crescita su base annua è pari a +3,4%, confermando l’incremento tendenziale del trimestre precedente. Un incremento congiunturale di pari entità si rileva per i prezzi dei servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+0,4%), cui contribuiscono tutti i singoli comparti, a eccezione delle attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (-0,9%) e del noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali (-0,3%). In termini tendenziali, la crescita dei prezzi dei servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese è in netto rallentamento (+2,7%, da +5,2% del secondo trimestre 2025). Per il mercato totale, business e consumer (BtoAll), nel terzo trimestre 2025 i prezzi alla produzione dei servizi registrano un incremento congiunturale dello 0,6% e una crescita tendenziale del 2,3% (era +3,4% il trimestre precedente).

    “Nel terzo trimestre 2025, per il mercato business, i prezzi alla produzione dei servizi segnano una crescita congiunturale contenuta (+0,4%), sostenuta dai rialzi dei prezzi di diversa entità diffusi in quasi tutti i settori – è il commento dell’Istat -. Nel dettaglio, gli incrementi congiunturali maggiori riguardano il trasporto aereo (+5,0%), le attività di noleggio e leasing operativo (+2,6%) e le altre attività professionali, scientifiche e tecniche (+2,5%); le diminuzioni più ampie, le altre attività dei servizi di informazione (-3,7%), le telecomunicazioni mobili (-3,4%) e le altre attività di supporto connesse ai trasporti (-2,7%). Su base tendenziale, la crescita dei prezzi alla produzione dei servizi per il mercato business decelera (+2,0%; +3,3% nel secondo trimestre 2025). Leggermente più accentuata la dinamica, sia congiunturale sia tendenziale, dei prezzi alla produzione dei servizi per il mercato totale, business e consumer”.

