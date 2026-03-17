ROMA (ITALPRESS) – Sono in corso a Roma le riprese di “Se ami qualcuno dillo”, esordio alla regia di Marco Bonini, autore dell’omonimo romanzo edito da Longanesi, da cui è liberamente tratto il film. Sceneggiato dallo stesso Bonini insieme a Francesco Bruni, è interpretato da Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno. Completano il cast Thomas Trabacchi, Biagio Venditti, Daniela Virgilio, Pietro De Silva. Il film è prodotto da Noname Entertainment, Alea Film, Vision Distribution, in collaborazione con Sky. La distribuzione italiana e internazionale sarà curata da Vision Distribution.

– foto ufficio stampa Vision Distribution –

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