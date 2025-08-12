In Cina una band di musicisti robot

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Una band di robot, presentata dal suo sviluppatore con sede nella città di Hefei, nella provincia orientale dell'Anhui, in Cina, è pronta a fare il suo debutto pubblico cerimonia di apertura dei World Humanoid Robot Games. Progettata da una compagnia tecnologica di Hefei, la band è composta da cinque "musicisti" robot che suonano una tastiera, una chitarra solista, una batteria, un basso e una chitarra ritmica. sat/gtr (Fonte video CCTV)