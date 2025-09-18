Home Video News Economia In calo le richieste di nuove partite Iva Video NewsEconomiaFocus EconomiaPillole In calo le richieste di nuove partite Iva 18 Settembre 2025 NAPOLI (ITALPRESS) - Il numero delle partite IVA scende e gli incentivi sono ancora fermi. Ne parla l'economista Gianni Lepre. fsc/azn ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Europa Recensioni online, arriva il Codice di condotta europeo Economia Commercio via container in calo negli Usa Pillole Trasporto aereo merci, ad agosto tariffe in calo Economia Cina, investimenti ferroviari in aumento nel periodo gennaio-agosto Pillole Milano-Cortina, Malagò “Villaggio grande eredità che lasciamo”