CATANZARO (ITALPRESS) – Le scuole calabresi riapriranno lunedì 10 gennaio. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata nella tarda serata di ieri dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. In particolare, il provvedimento prevede la “sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022”, procrastinandone quindi “la regolare ripresa al 10 gennaio 2022”. In Calabria, infatti, il calendario scolastico approvato in estate prevedeva la ripresa delle attività didattiche già da venerdì 7 gennaio, dopo la pausa per le festività natalizie.

“A cura delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Provinciali, sotto il coordinamento regionale – si legge ancora nell’ordinanza -, sono realizzate iniziative di promozione, offerta e rafforzamento della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale con particolare riferimento ad ‘open vax day’ per la fascia di età 5-11 anni e più generalmente alla popolazione studentesca under 18”.

Nel documento, in premessa, è spiegato che “la diffusione rapida e generalizzata del numero di nuovi casi di infezione nel territorio regionale ha fatto registrare la forte impennata della curva epidemiologica che ha raggiunto valori di incidenza prossimi a 500 per 100.000 abitanti nell’ultima settimana di monitoraggio, determinando anche una maggiore pressione sui servizi ospedalieri e su quelli territoriali”. In tale situazione, “una forte accelerazione della vaccinazione nella fascia di età 5-11 anni e, più genericamente nella fascia under 18, rappresentano – si legge ancora nel testo – elementi peculiari necessari a contenere l’impatto dell’epidemia da SARS-CoV-2 e da varianti emergenti, nel delicato contesto scolastico, che si intende preservare, al fine di garantire con continuità la didattica in presenza”.

L’idea è utilizzare, quindi, “il residuo periodo di festività natalizie” per “la realizzazione degli ‘open vax day’ in tutto il territorio regionale, particolarmente dedicati alla fascia di popolazione under 18”.

