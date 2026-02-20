In B&B con droga e pistola clandestina, arrestato un 43enne a Boscoreale

NAPOLI (ITALPRESS) – Un 43enne di Scafati è stato arrestato dai carabinieri a Boscoreale per detenzione di droga a fini di spaccio e il possesso di un’arma clandestina e diverse munizioni.

Durante un servizio di controllo i militari hanno notato l’uomo cedere un involucro in cambio di denaro. Fermato, è stato trovato in possesso di 9 dosi pronte per la vendita e contanti. I controlli si estendono in un bed and breakfast dove il 43enne conservava il materiale per sua l’attività illecita. All’interno della camera, polveri, divisori, dosatori, sacchetti in plastica e macchina per il sottovuoto e 100 grammi di hashish. Trovata anche una pistola con matricola abrasa e un serbatoio carico e proiettili. Il 43enne è ora in carcere.

