POTENZA (ITALPRESS) – E’ da oggi possibile presentare domanda per l’Avviso pubblico di ricognizione del personale anche non più in servizio del ruolo sanitario e degli Operatori Socio Sanitari assunti a tempo determinato ed in possesso dei requisiti per l’assunzione diretta a tempo indeterminato mediante stabilizzazione.

I dettagli e le procedure di espletamento delle candidature sono disponibili al seguente link: https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3084246&value=regione

La registrazione, la procedura di compilazione e l’invio della domanda online devono essere completati entro e non oltre le ore 23:59:59 del 20 settembre 2022.

“Passo dopo passo, stiamo procedendo verso un maggiore rafforzamento degli organici e la conseguente giusta valorizzazione delle professionalità acquisite dagli operatori del comparto sanitario. L’obiettivo di azzerare il precariato e creare le condizioni migliori per coloro che scelgono di lavorare nella nostra regione, sono alla base di una concreta riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e delle politiche del personale sulle quali stiamo lavorando senza indugi da mesi. Oggi, una nuova concretizzazione” commenta l’assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli.

