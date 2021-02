POTENZA (ITALPRESS) – Sono 83 i nuovi casi di Coronavirus in Basilicata, dove sono stati processati 1.058 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale. Registrato un decesso, a Bernalda. Sono 54 le persone guarite. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 3.238, di cui 3.159 in isolamento domiciliare. Sono 10.368 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 343 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 79: a Potenza 30 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 22 in Pneumologia, 7 in Medicina d’urgenza e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 8 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Graziè.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 224.230 tamponi molecolari, di cui 207.560 sono risultati negativi, e sono state testate 137.183 persone.

