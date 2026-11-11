In arrivo la nuova Banca dati degli appalti in agricoltura

ROMA (ITALPRESS) – A dieci anni dall’entrata in vigore della legge n. 199 del 2016 per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste hanno incontrato le parti sociali presso la sala D’Antona del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per illustrare lo schema di decreto interministeriale che disciplina la nuova Banca dati degli appalti in agricoltura, prevista dall’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 63 del 2024.

La Banca dati rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dal Governo per rafforzare la legalità, la trasparenza e la tutela del lavoro regolare nel settore agricolo. Il sistema consentirà infatti una più efficace attività di monitoraggio delle imprese che operano negli appalti agricoli, attraverso l’integrazione e l’interoperabilità delle informazioni disponibili presso le amministrazioni coinvolte. Tra gli elementi qualificanti del nuovo strumento figurano la verifica preventiva dei requisiti delle imprese, la valutazione della loro affidabilità reputazionale e finanziaria e la previsione di idonee garanzie fideiussorie. Particolare attenzione sarà dedicata alla tracciabilità dei rapporti di appalto e subappalto, anche attraverso l’acquisizione delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi trasmessi all’INPS e dei dati contenuti nelle attestazioni di conformità.

La piattaforma sarà inoltre interoperabile con il SILCA, il Sistema Informativo per la Lotta al Caporalato in Agricoltura, la cui operatività è prevista entro la fine dell’anno. Grazie alla collaborazione tra Ministeri, INPS, AGEA sarà possibile disporre di un patrimonio informativo più ampio e integrato, a supporto delle attività di prevenzione, vigilanza e contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo.

“Vogliamo sostenere un settore che fa della legalità il suo punto di forza. A dieci anni dalla legge 199 aggiungiamo un tassello fondamentare per rafforzare gli strumenti di contrasto allo sfruttamento lavorativo e alle forme di intermediazione illecita della manodopera in agricoltura”, ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. “La Banca dati degli appalti in agricoltura si inserisce in un percorso di progressiva messa in trasparenza del settore a cui abbiamo lavorato insieme al Ministro Lollobrigida e che vedrà a breve anche l’avvio del SILCA. L’istituzione della banca dati fa crescere la nostra capacità di individuare tempestivamente le irregolarità e di intervenire in modo mirato. Grazie al contributo di tutti gli enti interessati, delle parti sociali e degli organi ispettivi, potremo verificare con maggiore efficacia l’affidabilità delle imprese, valorizzando le molte realtà che operano nel rispetto delle regole e orientando i controlli verso le situazioni che presentano indicatori di rischio”, ha aggiunto.

Con grande soddisfazione di tutte le organizzazioni datoriali e di tutti i sindacati dei lavoratori presenti, raggiungiamo il risultato auspicato. Nel 2025 ci riunimmo e prendemmo questo impegno. “Oggi, grazie al lavoro congiunto della ministra Calderone e del Ministero dell’Agricoltura, conseguiamo un risultato straordinario che pone ancora una volta la nostra Nazione all’avanguardia nella tutela di un modello rispettoso degli interessi delle imprese che agiscono nella legalità e dei diritti dei lavoratori”, ha affermato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Dobbiamo continuare a sostenere chi produce e crea occupazione rispettando le regole ed essere duri con chi pensa di poter competere attraverso lo sfruttamento. Lo stesso principio lo abbiamo difeso in Europa sulla condizionalità sociale della Politica agricola comune. Oggi, con la presentazione dello schema di decreto interministeriale che disciplina la nuova Banca dati degli appalti in agricoltura, inseriamo una serie di parametri attraverso i quali vengono certificate le aziende, chiamate a rispettare requisiti che consentano, anche attraverso una clausola fideiussoria, di garantire i diritti dei lavoratori e la correttezza del modello di appalto che intendono sviluppare”, ha concluso.

Nel corso dell’incontro i Ministri hanno ringraziato le parti sociali per il contributo fornito nella definizione dello schema di decreto e gli organi ispettivi per l’attività svolta quotidianamente sul territorio. Si prevede la predisposizione della banca dati entro il primo trimestre del 2027. Successivi decreti direttoriali disciplineranno le procedure operative necessarie per la piena entrata in funzione della piattaforma.

– foto ufficio stampa Ministero del Lavoro –

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