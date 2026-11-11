Banca dati degli appalti in agricoltura, Uila “Si concretizza una nostra battaglia storica”

ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo con favore lo schema di decreto interministeriale sulla Banca dati degli appalti in agricoltura, presentato oggi dai ministri Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, con il quale viene finalmente data attuazione a uno strumento, previsto dal decreto Agricoltura del 2024, fortemente voluto e richiesto dalla Uila. La Banca dati, infatti, aggiunge un tassello fondamentale alla strategia di contrasto al caporalato: non intervenire soltanto quando lo sfruttamento è già avvenuto, ma prevenirlo, impedendo a chi non rispetta le regole di entrare nel mercato”. Lo dichiara la Segretaria generale della Uila-Uil, Enrica Mammucari, al termine dell’incontro che si è svolto oggi presso il Ministero del lavoro.

“La misura introduce un principio per noi fondamentale: chi vuole operare nel mercato degli appalti agricoli deve essere un’impresa vera, strutturata e verificabile. Le imprese appaltatrici dovranno iscriversi alla Banca dati, istituita presso l’INPS e dimostrare il possesso di precisi requisiti organizzativi, contributivi, fiscali e professionali, a partire da una reale struttura imprenditoriale, mezzi adeguati all’attività svolta e una sede operativa regolare – aggiunge -. È particolarmente importante, inoltre, la previsione di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del pagamento delle retribuzioni e dei contributi dei lavoratori impiegati negli appalti. Una tutela concreta che rafforza la responsabilità delle imprese e offre ai lavoratori una sicurezza economica contro il furto salariale di cui restano troppo spesso vittime”.

“Qualificazione delle imprese, verifica preventiva dei requisiti e garanzie economiche sono gli elementi che potenziano il valore preventivo della misura – precisa la segretaria generale -. Essi, infatti, possono consentire di mettere fuori gioco le pseudo cooperative senza terra che utilizzano l’appalto per mascherare intermediazione illecita di manodopera, sfruttamento e dumping contrattuale. Fenomeni che colpiscono i lavoratori e producono una concorrenza sleale nei confronti delle aziende sane che rispettano leggi e contratti. La Banca dati è un passo decisivo contro il caporalato, ma non possiamo fermarci qui. Continueremo con determinazione a rivendicare non solo controlli sempre più mirati ed efficaci attraverso l’interoperabilità delle banche dati di Inps, Inl, Agea e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro (SILCA), ma soprattutto la piena attuazione della legge 199/2016, attraverso il rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità e del ruolo della bilateralità territoriale nella costruzione di un mercato del lavoro agricolo trasparente ed efficiente e nel garantire trasporti sicuri e alloggi dignitosi. Tutelare il lavoro e contrastare la concorrenza sleale sono due facce della stessa battaglia di legalità: lavoratori e agricoltori onesti stanno dalla stessa parte”.

– Foto: ufficio stampa Uila-Uil –

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