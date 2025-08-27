In arrivo il 3 ottobre “Cry Your Tears On Me”, il nuovo singolo di James Morrison

MILANO (ITALPRESS) – Con due album al numero 1 della UK Album Chart, singoli di successo e un BRIT Award, James Morrison è pronto a tornare con “Fight Another Day”, una raccolta di inediti personali ed autentici in arrivo il 3 ottobre su etichetta Cooking Vinyl. Ad anticiparlo, il nuovo singolo “Cry Your Tears On Me”, un brano pop-rock trascinante e melodic oche porta un’energia rinnovata sia all’intero album che negli spettacoli dal vivo che ne accompagneranno la pubblicazione. La propensione di James a suscitare emozioni rimane potente come sempre, questa volta con un testo che condivide una nuova speranza verso il futuro.

“Ho scritto questa canzone per un amico: parla della fine di una relazione, quando le cose sono finite ma c’è ancora amore e affetto tra due persone. E’ quel sentimento che dice: ‘se mai avessi bisogno di una spalla su cui piangere, io ci sarò’. Volevo avvolgere quell’emozione in un sound pop allegro e piacevole, con un’atmosfera estiva. Anche se la storia dietro è agrodolce, penso che il brano porti con sé un messaggio davvero caldo e positivo”, racconta James.

La positività di “Cry Your Tears On Me” è la chiave dei temi che attraversano l’album ‘Fight Another Day’. La salute mentale è fondamentale, poichè le canzoni di James mirano a celebrare tutto ciò che c’è di bello nella vita e a ispirare uno spirito combattivo che spinge ad andare avanti, con perseveranza. Ad accompagnare la pubblicazione di “Fight Another Day” , in arrivo il 3 ottobre, una serie di prime date già tutte esaurite nel Regno Unito a settembre ed ottobre.

