In arrivo i fondi per gli alloggi dei lavoratori del turismo

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio dei ministri ha approvato lo stanziamento di 120 milioni complessivi, 44 per il 2025, 38 per il 2026 e altri 38 per il 2027 – per la creazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di alloggi “staff house”, destinati ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo. La proposta mira a contrastare l’emergenza abitativa e a garantire il benessere dei lavoratori del settore, generando ricadute positive a livello sociale, economico e occupazionale. L’obiettivo è attirare giovani qualificati in questo comparto sempre più in crescita che soffre pesantemente della mancanza di risorse umane. L’intervento è un primo tassello nel quadro del più ampio Piano Casa in itinere da parte del Governo. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè sottolinea che "l’efficacia di questa misura, senza precedenti nella storia, risiede nella sua doppia valenza: da un lato, vogliamo offrire, a condizioni agevolate, soluzioni che migliorino il tenore di vita e di lavoro dei tanti lavoratori che operano nel comparto; dall’altro, puntiamo a fornire un supporto concreto agli imprenditori del settore". gsl