In 5 anni 2,7 milioni di occupati andranno in pensione

Tra il 2023 e il 2027 il mercato del lavoro italiano richiederà 3,8 milioni di addetti. In particolare saranno 2,7 milioni in sostituzione delle persone destinate ad andare in pensione e più di un milione di nuovi ingressi legati alla crescita economica. La stima è dell'Ufficio studi della CGIA, che ha elaborato i dati del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal. fsc/gtr