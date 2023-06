MONTESILVANO (ITALPRESS) – Poche ore allo start ufficiale del Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi 2023, che quest’anno raggiunge il traguardo delle 35 edizioni lungo le strade ed i tracciati di Montesilvano. La cittadina abruzzese è pronta ad accogliere gli oltre 1200 baby ciclisti iscritti alla manifestazione, la più grande a livello nazionale dedicata agli atleti sulle due ruote tra i 7 ed i 12 anni. Tutto pronto dunque per l’evento che quest’anno porta la firma del team Addesi Cycling, in condivisione con la Federazione Ciclistica Italiana, e che ritorna in Abruzzo otto anni dopo il Meeting di Pineto: 1257 gli iscritti alle prove, in rappresentanza di 163 società di tutte le regioni d’Italia. Si parte con la tradizionale sfilata di apertura sul lungomare e con arrivo davanti al Pala Dean Martin, in cui le società partecipanti si confronteranno con coreografie originali per l’assegnazione del consueto Premio Franco Ballerini destinato proprio al team che avrà centrato il tema di quest’anno: “Ambiente e Territorio di provenienza tradizioni e usanze della propria regione”. A seguire è prevista la consueta riunione tecnica che, salvo imprevisti, dovrebbe svolgersi all’interno del Pala Dean Martin.

Venerdì 16 giugno è la giornata dedicata alle gincane (per le categorie femminili e maschili G1, G2 e G3), agli sprint (per le categorie femminili e maschili G4, G5 e G6) e alla prova di cross country (per tutte le categorie in alternativa alle due precedenti prove). Nel pomeriggio, oltre alle finali degli sprint, è prevista invece la grande finale di Bicimparo – Kinder Joy of Moving 2023, progetto itinerante dall’alto valore educativo, nella quale i giovanissimi si sperimentano senza vivere lo stress della competizione del confronto-scontro con altri, in uno spirito di gioco di festa che indica il metodo più corretto per vivere l’esperienza motoria a quest’età e la promozione dello sport ciclistico. Un gran finale a cui parteciperanno le 16 rappresentative identificate in occasione di altrettante prove regionali, dando vita ad un appassionante torneo di gincana/sprint. Sabato 17 e domenica 18 giugno saranno invece le giornate dedicate alle prove su strada per tutte le categorie nei due percorsi: uno di 720 metri e l’altro di 1.300 metri. Il sipario sul Meeting 2023 calerà domenica nel primo pomeriggio, con la premiazione della società vincitrice della 35^ edizione di questa manifestazione ciclistica giovanile unica nel suo genere.

– foto ufficio stampa Kinder Joy of Moving –

