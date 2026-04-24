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Imprese USA fiduciose verso la Cina nel 2026 grazie a solidità e resilienza
Un sondaggio condotto su oltre 200 aziende statunitensi mostra una forte fiducia nella Cina. Oltre il 70% segnala ricavi stabili o in crescita, e la Cina rimane una delle prime tre destinazioni globali. L'innovazione, in particolare nell'IA e nella robotica, continua a guidare tale crescita. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)