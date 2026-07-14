Cina: Guangxi, in corso la ricostruzione dopo il passaggio del tifone Maysak

Nel Guangxi, nel sud della Cina, sono in corso le operazioni di ricostruzione dopo che il tifone Maysak ha causato gravi inondazioni nella regione. Seguite Xinhua sul campo nel Guangxi per scoprire come le comunità colpite dalle inondazioni stiano passando dalla fase di risposta alle emergenze a quella di ricostruzione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)