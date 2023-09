Imprese e fisco, un sistema da ripensare

MILANO (ITALPRESS) - Per le imprese in Italia le tasse sono ancora troppo alte, e il sistema fiscale è complesso e farraginoso. Ne è convinto Daniele Pescara, Ceo di Daniele Pescara Consultancy, società che si occupa di assistenza internazionale in ambito di costituzione di società e relativi servizi finanziari. Ne ha parlato in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl