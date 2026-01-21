Imprese, coinvolte 400 aziende nel roadshow di Sace

ROMA (ITALPRESS) - Oltre 400 imprese sono state coinvolte nel roadshow "Energie per il futuro dell'export" di SACE, l'Export Credit Agency direttamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dedicato al dialogo e all'ascolto delle imprese italiane. Un percorso in sette tappe che, oltre a toccare le principali città italiane, ha visto svolgersi uno degli appuntamenti a Dubai. Il roadshow di SACE ha raccolto i nuovi bisogni delle imprese italiane, anche alla luce del contesto economico in continua evoluzione, per poter scrivere insieme le strategie e gli strumenti del prossimo futuro e valorizzare al massimo il potenziale di crescita dell’export. Nella tappa finale di questo percorso a Roma sono state presentate le principali evidenze emerse nei precedenti quattro mesi di incontri sul territorio. mec/mgg/gtr