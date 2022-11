FIRENZE (ITALPRESS) – Grande vittoria dell’Italrugby nel secondo test match delle Autumn Nations Series 2022. Allo stadio “Franchi” di Firenze gli azzurri del ct Crowley riescono a piegare l’Australia per 28-27, per quello che è il primo successo di sempre negli scontri fra l’Italia e i Wallabies. La Nazionale ha rischiato la beffa in extremis quando, all’81’, l’Australia ha trovato la meta con Neville: Donaldson ha però fallito la trasformazione, lasciando così la vittoria all’Italia. Fra gli uomini di Crowley una meta per Bruno e due per Capuozzo. L’Italia, che sabato scorso aveva battuto Samoa a Padova, tornerà in campo fra una settimana a Genova per affrontare il Sudafrica nell’ultimo test match autunnale.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

