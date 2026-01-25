GENOVA (ITALPRESS) – Una frana si è abbattuta sulla statale Aurelia tra Arenzano e Genova, all’altezza della galleria Pizzo. La strada è stata chiusa al traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e da una prima verifica a voce non risultano persone coinvolte. Sono stati comunque attivati i cinofili, le squadre del movimento terra, il carro fari e il personale specializzato Usar per cercare eventuali dispersi. Sul posto anche i tecnici di Anas. L’unica alternativa al momento è l’autostrada A10.

-foto vigili del fuoco –

(ITALPRESS).

